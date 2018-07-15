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هبوط أرضي مفاجئ بشارع الجيش بالمنصورة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 144
هبوط أرضي مفاجئ بشارع الجيش بالمنصورة

 شهد شارع الجيش اليوم الأحد15يوليو ، هبوط أرضي مفاجئ أمام سنترال في شارع الجيش بشرق محافظة المنصورة.

وقام مسئولي المرور بتحويل خطوط سير السيارات لحين إصلاح الهبوط،بعض فرض كردوان أمني حول المنطقة.

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