هبوط أرضي مفاجئ بشارع الجيش بالمنصورة

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

شهد شارع الجيش اليوم الأحد15يوليو ، هبوط أرضي مفاجئ أمام سنترال في شارع الجيش بشرق محافظة المنصورة.

وقام مسئولي المرور بتحويل خطوط سير السيارات لحين إصلاح الهبوط،بعض فرض كردوان أمني حول المنطقة.