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ضبط 166 مخالفة مرافق في أسوان

منذ 9 دقيقة
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ضبط 166 مخالفة مرافق في أسوان

 

 أعلنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد 15يوليو ، عن ضبط 166 مخالفة مرافق متنوعة بمحافظة أسوان .

وقد شملت تلك الإشغالات 145 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام، و21 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة.

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