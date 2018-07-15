ضبط 166 مخالفة مرافق في أسوان

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أعلنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد 15يوليو ، عن ضبط 166 مخالفة مرافق متنوعة بمحافظة أسوان .

وقد شملت تلك الإشغالات 145 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام، و21 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة.