مستريح جديد يستولي على 8 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

تلقت مديرية مباحث الأموال العامة بسوهاج ، بلاغًا ضد مدير وشريك بشركة للاستثمار العقارى للدعاية والإعلان ، يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص لتوظيفهم فى تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بفحص الواقعة بتقدم "السيد ا م ا" 34 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير و "وحيد ا م ا" 35 سنة أعمال حرة و"أحمد م م ا" 27 سنة طالب بتضررهم من "ناصر ح ع ق" 49 سنة مدير وشريك بشركة للاستثمار العقارى الحديث والدعاية والإعلان السابق ضبطه بتاريخ 13 الجارى فى واقعة المحضر رقم 3034 إدارى مركز أخميم لسنة 2018 لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية "8 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ قيد المحضر برقم 37 أحوال بتاريخه وجارى العرض على النيابة العامة.