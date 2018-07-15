متظاهرين عراقين يقتحمون مبنى محافظة "البصرة" وقوات الأمن تُطلق الرصاص

أفادت وسائل إعلام عراقية ،اليوم الأحد 15 يوليو ، بقيام متظاهرين غضابين باقتحام ن مقر محافظة البصرة؛ احتجاجًا على سوء الخدمات في المدينة من "مياه وكهرباء" و الفساد المستشري في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الشرطة العراقية بأن "بعض المحتجين حاولوا اقتحام مبنى محافظة البصرة منعناهم باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع" مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في سابع يوم من الاضطرابات التي تشهدها مدن جنوب العراق بسبب تردي مستوى الخدمات.

ويُذكر أن المظاهرات الغاضبة تصاعدت بعد مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن في البصرة ، وأكد مسئولون عراقيون أن شخصين من المتظاهرين لقيا حتفهما في جنوب العراق وسط احتجاجات على انتشار البطالة اندلعت أمس، السبت، من مدينة البصرة الساحلية إلى أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك بغداد.

وأدت الاشتباكات في محافظة ميسان على الحدود مع إيران إلى مقتل ثلاثة من المتظاهرين متأثرين بإصابتيهما بأعيرة نارية ، منذ اندلاع الاحتجاجات اليوم في البصرة المجاورة. .