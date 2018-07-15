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متظاهري البصرة يقطعون الطريق المؤدي إلى ميناء خور الزبير احتجاجًا على الفساد

منذ 5 ساعة
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متظاهري البصرة يقطعون الطريق المؤدي إلى ميناء خور الزبير احتجاجًا على الفساد


أقدم المتظاهرين الغاضبين في محافظة البصرة العراقية ، منذ قليل اليوم الأحد 15 يوليو، على قطع الطريق المؤدي إلى ميناء خور الزبير والذي يبعد مسافة 80 كيلو متر عن مدينة البصرة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية". 

وصباح اليوم قام  متظاهرين غضابين باقتحام  مقر محافظة البصرة؛ احتجاجًا على سوء الخدمات في المدينة من "مياه وكهرباء" و الفساد المستشري في البلاد. 

ونقلت وسائل الإعلام عن  مصادر في الشرطة العراقية بأن "بعض المحتجين حاولوا اقتحام مبنى محافظة البصرة  منعناهم باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع" مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في سابع يوم من الاضطرابات التي تشهدها مدن جنوب العراق بسبب تردي مستوى الخدمات.

وتشهد مدينة البصرة، تظاهرات غاضبة  للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلًا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2"، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3.

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