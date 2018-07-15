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محتجين عراقيين يشعلون النيران في مقرات أحزاب سياسية بمحافظة المثنى

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 116
محتجين عراقيين يشعلون النيران في مقرات أحزاب سياسية بمحافظة المثنى


أشعل متظاهرين عراقيين غاضبين النيران في  مقرات أحزاب في محافظة المثنى العراقية.

وأفادت  قناة "الحدث" بأن، المتظاهرين العراقيين أحرقوا مقرات أحزاب بدر والفضيلة والدعوة في المحافظة ، كما  أن الشرطة العراقية حاولت تفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مجلس محافظة البصرة في وقت سابق من صباح اليوم الأحد.

وشهدت مدينة البصرة، تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلًا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2"، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3.

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