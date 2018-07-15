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النطق بالحكم علي متهمي "الإتجار بالأعضاء"

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 103
النطق بالحكم علي متهمي "الإتجار بالأعضاء"

 

 قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار مدبولى كساب اليوم الأحد 15يوليو ، بالسجن المشدد علي 41 شخص من المتهمين بالقضية المعروفة إعلامية ب"الإتجار في الأعضاء البشرية".

حيث حكمت بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، وايضا السجن المشدد 3 سنوات لـ 20 متهما ، والمشدد 7 سنوات لـ 12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة، وبراءة 3 متهمين.

وكان قد تم ضبط شبكة من الأطباء والتجار تعمل معا في الإتجار بالأعضاء البشرية،من خلال إستغلال الحالات المادية لبعض الأشخاص ودفع مبلغ لهم يتراوح ما بين (10-15ألف جنيه) مقابل استأصال كلاهم ونقلها لمن يدفع بالدولارات.

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