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مقتل رجلي أمن سعوديين وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع مسلحين جنوب المملكة

منذ 5 دقيقة
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مقتل رجلي أمن سعوديين وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع مسلحين جنوب المملكة


أعلنت وسائل الإعلام السعودية ، اليوم الأحد 15 يوليو ، مقتل إثنين من الشرطة السعودية خلال  عملية تبادل لإطلاق النار مساء السبت جنوب المملكة، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران السعودية الرائد عبد الله العشوي، في بيان صحفي، إن "مخفر شرطة الوديعة جنوب المملكة تلقى بلاغا عن إطلاق نار داخل الجوازات"، موضحا أنه "تبين أن إطلاق النار صدر من قبل مواطن سعودي يعمل لدى أحد القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ، ويبلغ من العمر 34 عاما، مستخدما سلاحه الرسمي".

وأشار إلى أن "الجاني لاذ بالفرار من الموقع بعدما أطلق النار باتجاه اثنين من زملائه في المنفذ، بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل، ما نتج عنه وفاة أحدهما على الفور وإصابة آخر نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة".

ولفت إلى أنه "جرى توقيف الجاني من قبل دوريات أمن الطرق على بعد 80 كيلومترا من المنفذ، إلا أنه بادر بإطلاق النار باتجاههم، ما تسبب في قتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين"، مؤكدا أنه "لخطورة الموقف فقد تم التعامل معه وإطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله فورا".

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