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وزارة التربية والتعليم: "تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين".

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 218
وزارة التربية والتعليم: "تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين".

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بشأن الطلاب العرب المقيمين فى مصر.
وأوضحت الوزارة في باين "بأنه تقديرًا لما يعانيه الشعبان السورى واليمنى الشقيقان من أحداث، وحرصًا من الوزارة على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب، فقد وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسى 2018-2019".
والجدير بالذكر أن الوزارة قد وافقت منذ أكثر من خمس سنوات تحديداً في العام الدراسي 2012-2013 على معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين، وهذه الموافقات يتم تجديدها سنويًا وكان آخرها العام الدراسى 2017-2018.

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