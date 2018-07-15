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الأمن العراقي يحظر التجوال بعد مقتل متظاهر واصابة أكثر من 50 عنصر

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 131
الأمن العراقي يحظر التجوال بعد مقتل متظاهر واصابة أكثر من 50 عنصر


حظرت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الأحد، 15 يوليو، التجول في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرًا من قوات الأمن، وقال نائب رئيس مجلس محافظة المثنى، حارث لهمود، إن "قوات الأمن فرضت حظرًا للتجوال في مدينة السماوة، بسبب الاحتجاجات، وأكد لهمود مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 من عناصر الأمن بجروح، بينهم ضباط.
واتسع نطاق الاحتجاجات بين القوات الأمنية العراقية، ومتظاهرين يطالبون بتوفير الخدمات وفرص العمل، في محافظات المثنى والبصرة وميسان والديوانية وذي قار، وأضاف لهمود أن "المتظاهرين اقتحموا ديوان المحافظة، وأضرموا النيران في مقار أحزاب الدعوة والفضيلة وبدر والحكمة، دون حديث عن وقوع إصابات.

 

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