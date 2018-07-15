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1000 تظلم على نتيجة الثانوية العامة باليوم الأول في المنيا

منذ حوالى ساعة
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1000 تظلم على نتيجة الثانوية العامة باليوم الأول في المنيا


أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مساء اليوم الأحد، 15 يوليو، أن عدد طلبات التظلمات التي تقدم بها الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة والتي بدأت اليوم وصل إلى ألف تظلم، وحددت مدرسة المنيا الثانوية بنين لتكون مقر لتلقي طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة. 

وشروط تقديم التظلم، تشترط أنه على الراغبين في التظلم التقدم لأي بنك مصري لسداد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يرغب الطالب في إعادة تصحيحها وصورة بطاقة تحقيق الشخصية، ويتم تجميع هذه الطلبات وترسل بمندوب للجنة الثانوية العامة بأسيوط، وطلب الاطلاع على التظلم مجاني ويتم خلال 30 يوما من إعلان النتيجة ووزارة التربية والتعليم هي المختصة فقط بقبول أو رفض التظلم مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لإغلاق باب قبول التظلمات.
 

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