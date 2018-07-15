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الخطوط الجوية العراقية تُعلن عودة رحلاتها اليومية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 101
الخطوط الجوية العراقية تُعلن عودة رحلاتها اليومية

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، استمرار رحلاتها اليومية فى جميع المطارات داخل البلاد وخارجها.
جاء ذلك في بيانأكدت فيه الشركة إن "حركة الطائرات شهدت انسيابية عالية فى نقل المسافرين إلى مختلف القطاعات الداخلية والخارجية دون معوقات تذكر، كما وفرت الشركة الخدمات والتسهيلات التى يقدمها الناقل الوطنى للمسافرين، إضافة إلى الخدمات الأرضية الأخرى التى تقدم لشركات الطيران والنواقل المحلية والاجنبية ".
ولفت البيان إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتوقيتات الرحلات، إضافة إلى استمرار عمل مكاتب حجز وإصدار تذاكر السفر كافة وفق السياقات المعتادة.
يُذكر أن عدد من الخطوط الجوية الدولية أعلنت وقف رحلاتها إلى النجف العراقية، اليوم الأحد، فى أعقاب اندلاع احتجاجات عنيفة، أسفرت عن مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين العراقيين، وكانت شركتى الخطوط الإيرانية الملكية، وكذلك الإماراتية أعلنتا تعليق رحلاتهما إلى هناك.

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