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اصابة عاملان فى حادث تصادم دراجتين نارية في السادات

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 105
اصابة عاملان فى حادث تصادم دراجتين نارية في السادات

 

تلقى أمن المنوفية، مساء اليوم الأحد، 15 يوليو، إخطارا من مركز شرطة السادات بحادث ومصابين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث دراجة نارية فر قائدها هارباً والطرف ثانى دراجة نارية قيادة م ح م س عامل ومقيم دائرة مركز الشهداء، وقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة الأولى بالثانية ونجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة (جرح رضى بالأذن اليسرى - كدمات بفروة الرأس - كسر بقاع الجمجمة) حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وكذا مرافقة م ا م س عامل ومقيم بذات الناحية (سحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلهما الى مستشفى السادات العام وتحويل الأول إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 

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