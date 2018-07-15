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ضبط نص طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء في الفيوم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 109
ضبط نص طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء في الفيوم

 

تمكنت اليوم حمله تموينية حيث تم ضبط عدد 200 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم في أحد المخابز العيش السياحي، وتحرر محضر برقم 1148 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2018 ضد مدير المخبز "م ع ط ع "بناحية شارع الفوال بندر الفيوم أول، وتم تحرير عدد من المحاضر للبوتوجاز برقم 1142 جنح أمن دولة والمحضر رقم 1148 جنح أمن دولة طوارئ لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي.
كما تمكنت ضبط ٣٨٠ كيلو دقيق بلدي خاص بالمستودعات للاتجار به فى السوق السوداء، وتحرر محضر رقم ١٨٨٠٢ ضد " ا م ا " سائق تروسيكل ضبط به الدقيق المهرب، كما تحرر عدد من المحاضر للتجار التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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