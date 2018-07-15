الرئيس الروسي يبحث مع أمير قطر تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط



بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مساء اليوم الأحد، 15 يوليو، تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، خصوصا في فلسطين وسوريا، جاء ذلك خلال لقاء جمع بوتين والشيخ تميم في الكرملين بالعاصمة موسكو، التي يزورها الأخير لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

وتناول الجانبين عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحثا الأزمة الخليجية وأهمية حلها بالحوار، واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.

كما ناقش اللقاء "العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تطوير مجالات التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة".