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تحرير 42 قضية تموينية في المنوفية

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 48
تحرير 42 قضية تموينية في المنوفية

 

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، 15 يوليو، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 42 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، ومن تلك القضايا، القضية رقم 1648 جنح أ د ط قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2018م ضد "ن ى ى " مسئول عن محل أدوات كهربائية بدائرة القسم وتم ضبط، 200 لفة خرطوم بلاستك، 5000 متر سلك كهربائى، والقضية رقم 1652 جنح ا د ط قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2018 م ضد " خ م ا " مسئول عن محل أدوات كهربائية بدائرة القسم وتم ضبط ( 20000 متر سلك كهربائى
 

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