السيطرة على حريق مخزن بويات بالقرب من بنزينة الغاز في الدقهلية



تلقى أمن الدقهلية، مساء اليوم الأحد، 15 يوليو، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن رفعت علام للبويات بمنطقة سامية الجمل بالمنصورة بالقرب من بنزينة الغاز، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب فى الدور الثالث بمخزن بويات، بمنطقة سامية الجمل، بالمنصورة، بالقرب من بنزينة الغاز وأنقذت المنطقة من كارثة، وتبين أن المخزن على مساحة 500 متر ومكون من ثلاثة أدوار أسفل برج سكنى، وتم السيطرة على الحريق، الذى بدأ فى جزء من الدور الثالث قبل انتقاله لباقى المخزن والبرج والبنزينة المجاورة.