المغرب:إطلاق أسماء فلسطينية علي 40 شارع بمدينة أغادير

أطلقت بلدية مدينة أغادير المغربية اليوم الأحد،أسماء فلسطينية علي 40 شارعا في أحيائها،تعبيرا عن تضامن الشعب المغربي ومؤسساته مع القضية الفلسطينية.

واوضح "عزيز هناوي"، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن “ المجلس البلدي لأغادير الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، قد صادق على إطلاق أسماء مثل، بيت المقدس و الخليل وبيت حانون، وغيرها من الأسماء الفلسطينية على شوارع حي القدس بالمدينة.

واشار هناوي أن هذه الخطوة تمثل "تجسيدا للطابع المغربي الحر المنخرط في الدفاع عن فلسطين،وردا علي على رفع العلم والنشيد الصهيوني في المدينة، ومحاولات الاختراق التطبيعي لها".