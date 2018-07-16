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معاناة الأهالي بسبب نقص المياة وجفاف الترع بقرية ميت الليث بالغربية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 140
معاناة الأهالي بسبب نقص المياة وجفاف الترع بقرية ميت الليث بالغربية

أكد عدد من المزارعين اليوم الأثنين 16يوليو،بقرية ميت الليث التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية،أنهم يعانون نقصا شديدا بمياه الرى بالترعة الرئيسية لرى أراضى القرية والقرى المجاورة، مما يشكل خطورة كبيرة قد تؤدى إلى بوار تلك الأراضى.

واوضح عمرو السقا أحد المزارعين، "إن معظم الزراعات بأراضى القرية والقرى المجاورة لم يكتمل نموه وأصبح تالفا بسبب عدم رى الأراضى بسبب نقص المياه بالترعة، وهذه الزراعات هى مصدر الرزق الوحيد بالنسبة "للمزارع" الذى يواجه معاناة كبيرة تهدد بتلف محاصيله وبوار تلك الأراضى".

مشيرا إلي أن المزارعين أرسلوا شكوى جماعية إلى وزارة الرى ومديرية الرى بالغربية، للعمل على إيجاد حل للمشكلة التى أصبحت أزمة خطيرة يعانى منها الآلاف من المزارعين والتى تهدد زراعاتهم وبوار مساحات كبيرة من الأفدنة،لكنها حتي الآن لم تلقي ردا".

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