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خروج أخر عناصر "وحدات حماية الشعب الكردي" من منبج

منذ 2 ساعة
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خروج أخر عناصر "وحدات حماية الشعب الكردي" من منبج


 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ،اليوم الإثنين 16 يوليو ، خروج آخر عناصر "وحدات حماية الشعب الكردي"  من مدينة منبج في شمال سوريا، أمس  الأحد، ضمن تنفيذ اتفاق أبرم بين أمريكا وتركيا لطرد المسلحين الأكراد من المدينة . 

وقال "مجلس منبج العسكري" التابع لقوات سوريا الديموقراطية، في بيان، إن "الدفعة الأخيرة من المستشارين العسكريين في وحدات حماية الشعب أكملت انسحابها، 15 يوليو، بعد أن أنهت مهمتها في التدريب والتأهيل العسكري لقواتنا، بالاتفاق مع التحالف الدولي".

والجدير بالذكر ، أن الولايات المتحدة وتركيا ، توصلتا إلى اتفاق في يونيو الماضي بشأن مدينة منبج ، الواقعة على بعد 30 كلم من الحدود التركية والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية ( مسلحين أكراد مدعومة من واشنطن) .

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