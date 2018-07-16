سوريا: غارة صهيونية استهدفت موقعا للجيش شمال مطار النيرب في محافظة حلب



أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية ، بأن المقاتلات الحربية الصهيونية ، استهدفت مساء الأحد، موقعا للجيش السوري شمال مطار النيرب في محافظة حلب.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "يكرر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب" ، موضحًا أن الأضرار جراء هذه الضربة "اقتصرت على الماديات".



من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 9 من الملسحين المقاتلين إلى جانب النظام قتلوا في القصف.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس إن بين القتلى ستة سوريين، من دون أن يتمكن من تحديد جنسيات الآخرين، مشيراً إلى أن القصف طال مركزاً لمقاتلين إيرانيين.