مصرع مواطن دهسًا تحت عجلات قطار بالإسكندرية

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لقى مواطن مصرعه ، اليوم الإثنين 16 يوليو ، دهسًا تحت عجلات قطار بمحطة أبو قير بالإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة بإصطدام قطار بشخص بالقرب من مزلقان الكلية البحرية - منطقة طوسون.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قطار خط رشيد المتجه إلى محطة إسكندرية إصطدم "ه ح م" 43 سنة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنطقة المشار إليها من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى لوفاته.

وبسؤال "م ف م" 45 سنة عامل المزلقان أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.