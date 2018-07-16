نزوح 35 ألف أسرة يمنية من محافظة الحديدة بسبب الحرب



أعلنت الأمم المتحدة ، اليوم الإثنين 16 يوليو ، نزوح 35 ألف أسرة يمنية من محافظة الحديدة، غرب اليمن، بسبب المواجهات بين قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي ، وجماعة "أنصار الله" ( الحوثيين) .

جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، بالتعاون مع مجموعة الشركاء الإنسانيين.

وذكر التقرير، أن" الوضع في مدينة الحديدة، هادئ نسبيا، في حين يتحرك الكثير من المواطنين في المدينة، مقارنة بالأسابيع السابقة، وتم إعادة فتح المخابز والمتاجر، مع تحسن إمدادات المياه، بعد إصلاح الأنانيب الرئيسية".

ولفت إلى أن "الطرق المؤدية من المدينة إلى الميناء والمطار، ما زالت مقطوعة، بواسطة الحواجز الخرسانية".