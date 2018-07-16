سقوط تسعة عراقيين قتلى وإصابة المئات خلال الاحتجاجات التي تضرب الجنوب

أفادت وسائل إعلام عراقية ، اليوم الإثنين 16 يوليو ، بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي تضرب جنوب العراق ، بلغت 9 قتلى ومئات المصابين ، بعد أن تصاعدت حدة التظاهرات .

قالت شبكة "رووداو" الكردية إن حصيلة ضحايا التظاهرات في جنوب العراق بلغت تسعة قتلى ومئات الجرحى.

وفي سياق متصل ، قررت أعلنت الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى مطار النجف جنوب بغداد "بسبب الأوضاع الأمنية" هناك.

وبحسب البيان فقد "قررت الملكية الأردنية تعليق خدماتها بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع الأمنية في مطار النجف".

ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله إن "الدولة عندما تستجيب للمواطنين فتلك قوة وليست ضعفا"، لافتا إلى أن "التظاهر السلمي حق للمواطن ولكن إخراج التظاهرات عن سياقاتها يمثل محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء".

وشدد العبادي على أن "العراقيين لا يقبلون بالفوضى وبالاعتداء على القوات الأمنية"، مؤكدا أن "من يقوم بهذا الأمر أشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنين لإحداث ضرر".