الإمارات تعتمد تسهيلات جديدة للسياح

اعتمدت دولة الإمارات قرارا بإعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو، حتى 15 سبتمبر من كل عام.

وقال مجلس الوزراء الإماراتي، بعد اعتماد القرار، "إن تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في السياحة العائلية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة"

ويؤكد القرارعلى مكانة الإمارات بين قطاعات السياحة العالمية، كوجهة للزوار والعائلات من مختلف دول العالم، حيث يبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر، خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما يأتي القرارمزامنة مع قرار إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة.

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