خامنئي يُطالب السلطات السعودية بدفع دية الحجاج الإيرانيين الذين قتلوا عام 2015

طالب المرشد الأعلى "علي خامنئي" السعودية اليوم خلال استقباله القائمين على شؤون الحج في بلاده بدفع دية القتلى الإيرانيين في حادثة التدافع بمنى عام .2015

وأكد خامنئي أن إيران لن تنسى حادثة منى، داعيا السلطة القضائية ووزارة الخارجية وهيئة الحج إلى متابعة هذه القضية مع السلطات السعودية.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن خامنئي تشديده على أن مكة المكرمة تعود لكل المسلمين، ولا يحق لأي أحد أن يتصرف بها كما يحلو له.

ونُقل عن خامنئي قوله إن "الحج ميدان عملي يجمع بين الدين والسياسة والمهم جدا فيه هو تجمع الناس ولا ينبغي لأحد أن يحول دون مفاهيم الحج، وأي حكومة تحول دون هذه المفاهيم تقوم بالصد عن السبيل".

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