التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة "للحوثيين" في مديرية ميدي

أفادت فضائية "سكاي نيوز" ، في خبر عاجل منذ قليل اليوم الإثنين 16 يوليو ، نقلًا عن مصادر يمنية ، أن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، أسقط صباح اليوم الاثنين، طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية ميدي.