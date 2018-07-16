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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة "للحوثيين" في مديرية ميدي

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 41
التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة "للحوثيين" في مديرية ميدي

أفادت فضائية "سكاي نيوز" ، في خبر عاجل منذ قليل اليوم الإثنين 16 يوليو ، نقلًا عن مصادر يمنية ، أن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، أسقط صباح اليوم الاثنين، طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية ميدي.

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