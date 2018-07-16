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غرق ستة أشخاص من بينهم ثلاثة طلاب في شاطئ النخيل بالاسكندرية

منذ حوالى ساعة
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غرق ستة أشخاص من بينهم ثلاثة طلاب في شاطئ النخيل بالاسكندرية

لقى ستة أشخاص مصرعهم غرقًا، بشاطىء النخيل، المطلق عليه مؤخراً شاطئ الموت بمنطقة 6 أكتوبربالإسكندرية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة غريق واحد منهم حتى الآن.

تبين من الفحص، أنه أثناء قيام كل من "أ.ال.ع"، 36 عامًا، عاطل، من محافظة الجيزة، و"م.س.ل"، 23 عامًا، عامل، مقيم محافظة القاهرة، و"أ.ن.ع"، 19 عامًا، طالب، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"ك.ى.م" 17 عامًا، مقيم بمنطقة أم زغيو، و"م.ال.ال"، 17 عامًا، طالب، مقيم بمحافظة الجيزة، و"ال.ع.ع.ال"، 22 عامًا، طالب، مقيم بمحافظة المنوفية، بالاستحمام بمياه البحر بالشاطئ، جرفهم التيار، وغرقوا جميعا.
تم تحرير محضر إدارى قسم شرطة أول العامرية، وتباشر النيابة وقوات الإنقاذ عملهم .

الجدير بالذكر أنه في كل عام تقع نفس الحادثة، ونكتب نفس الخبر، وتتوالى الصرخات بفرض رقابة أكثر على الشاطئ النخيل، الذي وبدون مبالغة يغرق فية كل عام أكثر من عشرة أشخاص، لكن لاجديد من القائمين على إدارة الشاطئ.

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