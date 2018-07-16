تجدد المظاهرات في "البصرة" والمحتجين يقطعون الطريق إلى حقل السيبة النفطي

تجددت الاحتجاجات الغاضبة ، اليوم الإثنين 16 يوليو ، أمام مبنى محافظة البصرة؛ للمطالبة بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين، وتنديدًا بالفساد المستشري في مفاصل الدولة .

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مدير منطقة السيبة أحمد الربيعي ، قوله ، إن متظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى حقل السيبة النفطي جنوبي البصرة .

وأضاف الربيعي حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء : "أن هناك مفاوضات بين ممثل شركة نفط البصرة والمتظاهرين لتسلم مطالبهم وسيتم فتح الطريق المؤدي إلى الحقل".

كما شهد قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، تظاهر العشرات من أهاليه للمطالبة بتحسين الوضع الخدمي وتوفير فرص عمل للعاطلين فيما قاموا بقطع أحد الشوارع الرئيسة في القضاء.

وفي وقتًا لاحق أفادت وسائل إعلام عراقية ، اليوم بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي تضرب جنوب العراق ، بلغت 9 قتلى ومئات المصابين ، بعد أن تصاعدت حدة التظاهرات .

قالت شبكة "رووداو" الكردية إن حصيلة ضحايا التظاهرات في جنوب العراق بلغت تسعة قتلى ومئات الجرحى.