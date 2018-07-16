إصابة 28 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

أصيب 28 شخصا اليوم الأثنين 16يوليو، فى حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الجلالة بطريق "الزعفرانة - السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى.
وقال مصدر طبى بالسويس أن جميع المصابين،سيتم تلاقيهم العلاج داخل قسم الطوارئ بالمستشفى.
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