التحالف السعودي الإماراتي يستخدم أسلحة من "الكيان الصهيوني " بحرب اليمن

أكدت مصادر مقربة من لجنة الإستخبارات في "الكونجرس" الأمريكي اليوم الأثنين 16يوليو، أن التحالف السعودي الإماراتي تسلم أسلحة محرمة دوليا من الكيان الصهيوني، باعتبارها أسلحة أمريكية، خوفاً من كشف الخبر وتسريبه إلى وسائل الإعلام،لإستخدامها بحرب اليمن.

واوضح المصدر " أن التحالف السعودي الإماراتي إستخدام هذه الأسلحة التي قام الكيان الصهيوني بتصنيعها في الهجوم على ميناء الحديدة، حيث قصفت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين؛ بهدف تجربتها ومعرفة مدي قدرتها التدميرية وتأثيرها على البشر.

.وأكد تاجر أسلحة أوروبي في السعودية، "أن المملكة تدرس شراء أسلحة عسكرية من الكيان الصهيوني،وقد قام السعوديون بفحص الأسلحة في أبوظبي بالإمارات"

وكانت الحكومة السعودية قد أبدت في يناير الماضي، اهتمامها بشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، لكي توقف هجوم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضدها من اليمن.