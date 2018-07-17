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غرق 8 أشخاص "بشاطئ الموتي"بالإسكندرية

منذ حوالى ساعة
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غرق 8 أشخاص "بشاطئ الموتي"بالإسكندرية

 لقي 8 أشخاص اليوم الأثنين 16يوليو، مصرعهم غرقًا، في شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر غربي الإسكندرية.

وقد كثرت حالات الغرق في هذا الشاطئ حتي عرف بـ"شاطئ الموت"

وأصدرت جمعية 6 أكتوبر بالإسكندرية، المسؤولة عن إدارة شاطئ النخيل بيانا بأسماء الغرقي وهم:

(محمد صلاح محمود خضر 20 عامًا من القليوبية، هشام جمال محمد 20 عامًا من القليوبية، محمود سعيد عبدالحكيم 18 عامًا من المنوفية، محمد الشحات السيد أحمد 18 عامًا من القاهرة، السيد عفيفي السيد 22 عامًا من المنوفية). و (أحمد نجيب عليوة 20 عامًا من الدقهلية). و(محمد سامي لبيب 23 عامًا من القاهرة) و( كريم ياسر محمد سالم 18 عامًا من الإسكندرية).

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