إصابة 16 مواطنًا خلال حادث سير بالبحيرة

أصيب 16 مواطنًا ، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء 17 يوليو ، إثر حادث تصادم بطريق البريجات كوم حماده بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده، بوقوع حادث تصادم بطريق البريجات – أم سعاد أمام مدخل قرية دمشلى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارة "نقل" قيادة "إبراهيم ع ص" 26 سنة، سائق ومقيم المحلة غربية، وأتوبيس خاص محمل عمالة تابعة لشركة جلود بالسادات "قطاع خاص"، قيادة "عصام ر س" 38 سنة، سائق ومقيم الشهداء منوفية، وذلك أثناء محاولة قائد السيارة الأولى تخطى إحدى الدراجات البخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف قدومها فى الاتجاه المقابل، وانقلاب السياره الثانيه بأرض زراعية مجاورة للطريق .