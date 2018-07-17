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انهيار منزل سكني بشكل مفاجئ بسبب التصدعات في الغربية

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 75
انهيار منزل سكني بشكل مفاجئ بسبب التصدعات في الغربية


تلقى أمن الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، 17 يوليو، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق خالٍ من السكان بشكل مفاجئ، بسبب تصدعات وشروخات لحقت بجدران وحوائط المنزل، بمنطقة العباسي الجديد بحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، كما باشرت القيادات الأمنية يرافقها كل من المحاسب رضا جاب الله رئيس الحي، ومجدي أبو الفتوح مدير غرفة الطوارئ، المعاينة بمكان الواقعة.
وأفادت معاينة المهندسة ناريمان خضر، نائب رئيس الحي، بأن العقار السكني يقع بشارع الششتاوي عيده بدائرة حي ثان المحلة وصادر له قرار إزالة كونه آيلًا للسقوط، موضحة تشكيل كردون وسياج أمنى بمحيط المنزل المنكوب لإزالته بالكامل وفرض كردون لتأمين أعمال انهيار العقار جزئيا، وتم فصل المرافق (غاز - كهرباء - مياه) لحين الانتهاء من أعمال الهدم وتم اصطحاب مالك العقار لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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