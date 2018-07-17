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الأموال العامة": ضبط 36 قضية بمبالغ 100 مليون جنيه خلال أسبوع

منذ 14 دقيقة
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الأموال العامة": ضبط 36 قضية بمبالغ 100 مليون جنيه خلال أسبوع

"اوضحت الأموال العامة اليوم الثلاثاء 17يوليو،انها تمكنت من ضبط (36 قضية مختلفة و48 متهم من بينها 13 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ،من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولار أمريكي ، 47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصري 33 ألف و601 ريال سعودي، 570 يورو ، 11 دينار كويتي ).

وضبط متهمين لتلقيهما مبالغ مالية بقصد توظيفها في مجال التسوق الشبكي بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنية ). والقبض على متهم لمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنية ) دون وجود ضمانات؛ و18 متهم لقيامهم بجرائم متعدده.

بالاضافة لضبط 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم ( الرشوة ، استغلال النفوذ ، فساد المحليات )؛ و ( 3 ) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنية )؛ ومتهم لاستيلائه على مبلغ ( مليون و200 ألف جنية ) من حسابات عملاء البنوك.

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