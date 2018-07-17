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إحالة 13 من العاملين لتغيبهم عن العمل بالمركز الطبي في بني سويف

منذ 7 دقيقة
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إحالة 13 من العاملين لتغيبهم عن العمل بالمركز الطبي في بني سويف


أحال رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، 17 يوليو، 13 من العاملين بالمركز الطبي بالمدينة إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل، وشنت إدارة التفتيش المالى والإدارى  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن  اليوم حملة علي بعض الهيئات والمؤسسات  الحكومية للتأكد من تواجد العاملين وأنضباطهم في العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.
وتبين تغيب 13من العاملين بالمركز الطبى من بينهم أطباء وممرضات وإداريين عن العمل، تم تحرير مذكرة بالواقعة وبعرضها علي رئيس الوحدة المحلية بالفشن،قرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحد. 

 

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