Responsive image

30º

17
يوليو

الثلاثاء

26º

17
يوليو

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • سلاح الجو التُركي يُعلن تحييد 8 عناصر من منظمة "بي كاكا"
     منذ 3 ساعة
  • مراسل شهاب: طائرات الاستطلاع الاسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأنباء عن وجود اصابات.
     منذ 5 ساعة
  • ترامب: اتفقنا مع الرئيس بوتين على عقد لقاءات متكررة لاحقاً
     منذ يوم
  • ترامب: التعاون الروسي الأمريكي في سوريا قد ينقذ حياة مئات آلاف الأشخاص
     منذ يوم
  • ترامب: علاقاتنا مع روسيا تغيرت منذ أربع ساعات بفضل لقائنا مع بوتين
     منذ يوم
  • بوتين: سلمنا زملاءنا الأمريكيين عددا من المقترحات حول منع انتشار أسلحة النووي
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:22 صباحاً


الشروق

6:00 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:37 مساءاً


المغرب

8:02 مساءاً


العشاء

9:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تنفيذ 12 حالة تعدي إزالة على الأراضي الزراعية في القليوبية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 123
تنفيذ 12 حالة تعدي إزالة على الأراضي الزراعية في القليوبية


شن ضباط أمن القليوبية مدير أمن القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، 17 يوليو، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم لظاهرة البناء والتعدى على الرقعة الزراعية، والتعدى على نهر النيل وأملاك الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية بنطاق المحافظة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لـ 12 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضى الزراعية، كما تم التأكد من عدم وجود مخالفات بالرى والصرف وحماية النيل بالمحافظة والسكة الحديد، والطرق والكبارى، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 226 قضية، تنوعت ما بين 52 إزالة فورية، و35 محضر اشغال طرق، و22 محضر نظافة وبيئة، و18 محضر لبائعين متجولين، و21 محاضر لفرش شاي، و36 محضر وصلات كهربائية، و35 محضر لإعلانات مخالفة، و4 تنده، و3 محاضر بيئية.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers