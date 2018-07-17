تنفيذ 12 حالة تعدي إزالة على الأراضي الزراعية في القليوبية



شن ضباط أمن القليوبية مدير أمن القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، 17 يوليو، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم لظاهرة البناء والتعدى على الرقعة الزراعية، والتعدى على نهر النيل وأملاك الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لـ 12 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضى الزراعية، كما تم التأكد من عدم وجود مخالفات بالرى والصرف وحماية النيل بالمحافظة والسكة الحديد، والطرق والكبارى، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 226 قضية، تنوعت ما بين 52 إزالة فورية، و35 محضر اشغال طرق، و22 محضر نظافة وبيئة، و18 محضر لبائعين متجولين، و21 محاضر لفرش شاي، و36 محضر وصلات كهربائية، و35 محضر لإعلانات مخالفة، و4 تنده، و3 محاضر بيئية.