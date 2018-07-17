أصابة 14شخصًا نتيجة عقر "كلب مسعور" باسيوط

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17يوليو 2018

أصيب 14 شخص بجروح مختلفة، بعد أن عقرهم كلب مسعور، أثناء سيرهم صباح أمس بمدينة أبوتيج، بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى أسيوط الجامعي ، لتلقي العلاج، وإعطائهم المصل الخاص بـ"عضة" الكلب.