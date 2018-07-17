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أصابة 14شخصًا نتيجة عقر "كلب مسعور" باسيوط

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 131
أصابة 14شخصًا نتيجة عقر "كلب مسعور" باسيوط

 17يوليو 2018 

أصيب 14 شخص بجروح مختلفة، بعد أن عقرهم كلب مسعور، أثناء سيرهم صباح أمس بمدينة أبوتيج، بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى أسيوط الجامعي ، لتلقي العلاج، وإعطائهم المصل الخاص بـ"عضة" الكلب.

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