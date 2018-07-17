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ضبط 33 قضية تموينية متنوعة في القليوبية

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 73
ضبط 33 قضية تموينية متنوعة في القليوبية


 
تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 33 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وضبطت الحملة 10 قضايا فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و15 قضية فى مجال الصحة العامة والتى تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية،وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر فى مجال الغش التجارى والغذائى، وتقليد العلامات التجارية، ومجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، كما تم تحرير 3 محاضر فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من السعر وإمتناع عن البيع، وقضية فى مجال تجميع سلع تموينية. 

 

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