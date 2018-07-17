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إحالة 79 من العاملين بالوحدة الصحية للتحقيق في الغربية

منذ 26 دقيقة
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إحالة 79 من العاملين بالوحدة الصحية للتحقيق في الغربية

 

أحال مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، 17 يوليو ، 79 من العاملين بالوحدات الصحية والمحلية للتحقيق منهم 65 طبيبا لتركهم العمل بدون إذن قانونى، وجاء ذلك أثناء التفتيش والمرور المفاجئ الذى قام به رئيس المدينة وبرفقته إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة على مستشفى حميات المحلة، ورمد المحلة، والوحدة الصحية بقرية محلة أبو على.
 كما تم التفتيش على مكتب تموين محلة أبو على والذى تبين أنه مغلق أثناء وقت العمل الرسمى، وقرر رئيس المدينة إحالة جميع العاملين بهم للتحقيق، حرصا منه على انتظام سير العمل هناك وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
 

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