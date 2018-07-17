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مريض نفسي يقتُل والده طعناً بسكين في محافظة الشرقية

منذ 20 دقيقة
عدد القراءات: 65
مريض نفسي يقتُل والده طعناً بسكين في محافظة الشرقية

القت قوات أمن الشرقية إخطاراً من مستشفى الزقازيق الجامعي تفيد بوصول "ع م ح" 67 سنة، مقيم ببني شبل مركز الزقازيق، جثة هامدة مصاباً بجرح نافذ في الصدر، أدى إلى توقف عضلة القلب.

 

 وجرت التحقيقات التي أكدت، أن نجل القتيل كان مصاب بانفصام ذهني ويعالج منه، لكنه امتنع عن تناول جرعات الدواء المحددة له، وأغلق الحجرة على نفسه، وعند قيام والده بمحاولة كسر الباب والدخول قام الجاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، أدت الطعنة إلى جرح نافذ توقفت على إثره عضلة القلب.

وتم القبض على المتهم، وأعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وفي انتظار تحقيقات النيابة.

 

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