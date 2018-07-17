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نشوب حريق في شقة مفروشة لمبيض محارة في الشرقية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 104
نشوب حريق في شقة مفروشة لمبيض محارة في الشرقية


تلقى أمن الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، 17 يوليو، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق شقة مفروشة فى الطابق الثالث ملك مبيض محارة بناحية كفر جمعة دائرة مركز الزقازيق، وانتقل على الفور مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من ثلاثة طوابق معروشة بالعروق الخشبية والبوص ملك "ص.ال" 28 سنة- مبيض محارة ومقيم بذات الناحية.
ونتج عن الحريق إحتراق بعض العروق الخشبية دون حدوث إصابات أو وفيات بسؤال مالك الشقة أيد ما جاء بالفحص، ورجّح أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي ولم يتهم أحدا بالتسبب فى حدوث ذلك. 

 

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