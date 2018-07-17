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رايتس ووتش: حكومة السيسي تقمع الناشطين بقانون سيئ ومحاكم غير عادلة

منذ حوالى ساعة
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رايتس ووتش: حكومة السيسي تقمع الناشطين بقانون سيئ ومحاكم غير عادلة

 أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بنيويورك اليوم الثلاثاء 17يوليو، أن السلطات المصرية كثفت استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة "غير عادلة"، بسبب انتقاداتهم السلمية.

واوضحت المنظمة أن "هذه الممارسات المسيئة تشوه إجراءات مكافحة الإرهاب، وتحدث في وقت ترأست فيه مصر إحدى لجان الأمم المتحدة الرئيسية لضمان الامتثال لقرارات مكافحة الإرهاب".

وقال ناديم حوري مدير برنامج مكافحة الإرهاب في "هيومن رايتس ووتش"، نديم : "أن حكومة عبد الفتاح السيسي استغلت مكافحة كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين، وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك"، مشيراً إلى أن "مصر تجمع بين قانون سيئ ومحاكم غير عادلة.

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