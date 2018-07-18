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النيابة تُصدر أمراً باستدعاء طبيبين بسبب وفاة فتاة بعد عملية "تدبيس المعدة"

منذ 26 دقيقة
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النيابة تُصدر أمراً باستدعاء طبيبين بسبب وفاة فتاة بعد عملية "تدبيس المعدة"

أصدرت نيابة مصر الجديدة أمراً  باستدعاء طبيب وطبيب تخدير أجروا عملية "تدبيس معدة" لفتاة أدت إلى وفتها، للاستماع لأقوالهما.


بدأت الحادثة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يتهم طبيبين بمستشفى خاص، بالتسبب فى وفاة فتاة بعد إجراء عملية "تدبيس معدة" لها، بعدما أصيبت بمضاعفات، ولقيت مصرعها إثناء إجراء بعض التحاليل.

 

وتم القبض على فنى التحاليل الذي أكد أنه لا علاقة له بالعملية،وقال استقبلت المجنى عليها وهى تعانى من حالة إعياء شديدة، ولقت حتفها أثناء إجراء التحاليل.

وبعد التأكد من صحة كلام الفني، وتشريح الجثة، أصدرت النيابة أمراً بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنية.

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