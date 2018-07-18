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السيطرة على حريق اندلع في مصنع للتريكو بالبحيرة

منذ حوالى ساعة
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السيطرة على حريق اندلع في مصنع للتريكو بالبحيرة

استطاعت قوات الدفاع المدني بالبحيرة، اليوم الأربعاء 18 يوليو، السيطرة على حريق اندلع بأحد مصانع التريكو والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار.

تلقى مركز كفر الدوار إخطارا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين اندلاع حريق بمدخنة إحدى الماكينات بصالة تجهيز صباغة الملابس بالمصنع المشار إليه ملك "محمد.ا". تم التعامل والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو خسائر.

وبسؤال "خالد.ع" 53 عاما، المدير المسئول، أرجع سبب الحريق لارتفاع درجة الحرارة بالمدخنة المشار إليها؛ إثر تراكم الوبر والزيوت المتصاعدة من الصباغة بها، مؤكدا عدم حدوث تلفيات أو تأثير على سير العمل بالمصنع، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

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