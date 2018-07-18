إزالة 15 قفصا سمكيا مخالفا بنهر النيل

أعلنت محافظة البحيرة، مساء اليوم الإربعاء، 18 يوليو، حملة مماثلة بقيادة محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية لإزالة الأقفاص السمكية الموجودة قبالة محافظة كفر الشيخ، على طول خط السير السابق، وأسفرت الحملة، التى تم تنفيذها اليوم عن إزالة عدد 15 قفصًا سمكيًا في المسافة من قرية اللوية حتى كوبري فوة بالمحمودية، وسوف تستكمل الحملة التى لاقت قبولاً واستحسانًا لدى عدد من المواطنين، أعمالها من الغد بمواقع أخرى لإزالة الأقفاص السمكية الموجودة بنهر النيل، أمام مركز ومدينة المحمودية ومحافظة كفر الشيخ.

وجاء ذلك استمرارا للحملات الموسعة لإزالة الأقفاص السمكية المخالفة الموجودة بنهر النيل فرع رشيد، أمام مدينة المحمودية بالبحيرة، وسواحل محافظة كفر الشيخ، بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظتين، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل بوزارة الري، للحفاظ على البيئة البحرية ومياة النيل من التلوث وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة، وجاء ذلك، خلال الحملة الموسعة التي تم تنفيذها، اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام لإزالة الأقفاص السمكية من حدود قرية اللوية بالبحيرة والسالمية بكفر الشيخ، حتى حدود كوبري إدفينا مرورًا بكوبري فوة بنطاق مركز المحمودية.