إحالة 38 من العاملين بمكتب الصحة في الغربية

إحال مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، مساء اليوم الإربعاء، 18 يوليو، 38 من العاملين بمكتب صحة رابع المحلة والإدارة الصحية بينهم 8 أطباء لهيئة النيابة الإدارية لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وترك العمل بدون إذن.