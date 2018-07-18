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إحالة 38 من العاملين بمكتب الصحة في الغربية

منذ 19 دقيقة
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إحالة 38 من العاملين بمكتب الصحة في الغربية

إحال مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، مساء اليوم الإربعاء، 18 يوليو، 38 من العاملين بمكتب صحة رابع المحلة والإدارة الصحية بينهم 8 أطباء لهيئة النيابة الإدارية لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وترك العمل بدون إذن.  

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