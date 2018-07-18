Responsive image

18
يوليو

الأربعاء

26º

18
يوليو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • عاجل| إيرادات روسيا من تنظيم كأس العالم 13.5 مليار دولار
     منذ 5 ساعة
  • عاجل: مقتل عميد في الجيش اليمني بانفجار عبو ناسفة استهدفت موكب نائب رئيس الجمهورية في "مأرب"
     منذ 5 ساعة
  • عاجل| وفاة وفقدان عشرات المهاجرين قرابة السواحل القبرصية
     منذ 6 ساعة
  • عاجل| مستوطنون إسرائليين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال
     منذ 9 ساعة
  • الكنيست الإسرائيلي يُجرد نتنياهو من حقه في إعلان الحرب
     منذ 10 ساعة
  • عاجل| مقتل معارض إيراني في محافظة السليمانية بالعراق
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:23 صباحاً


الشروق

6:00 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:37 مساءاً


المغرب

8:01 مساءاً


العشاء

9:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

انلاع حريق بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 74
انلاع حريق بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان


تلقى أمن الشرقية، مساء اليوم الإربعاء، 18 يوليو، إخطارًا من أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ينشوب حريق بمصنع لمبات بجوار مصنع "الهلال والنجمة" بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضانوعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة الغاز الخاصة بالمصنع، ما أسفر عن تلفيات بسيطة بسور الحجرة. 
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers