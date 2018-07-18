انلاع حريق بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان



تلقى أمن الشرقية، مساء اليوم الإربعاء، 18 يوليو، إخطارًا من أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ينشوب حريق بمصنع لمبات بجوار مصنع "الهلال والنجمة" بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضانوعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة الغاز الخاصة بالمصنع، ما أسفر عن تلفيات بسيطة بسور الحجرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.