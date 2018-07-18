مدير أوقاف قليوب يحيل إمامين للتحقيق

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أحال حسن موسى ، مدير إدارة أوقاف قليوب، اليوم الأربعاء 18يوليو، إمامين للتحقيق بتهمة عدم التزامهما بواجبهما.

وذلك خلال حملة علي المدرسة القرآنية بمسجد الكبير بيبرس بقليوب البلد.