إزالة 281 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعدة محافظات

قامت الأجهزة الأمنية خلال الحملات التي شنتها اليوم الأربعاء 18 يوليو، من إزالة 281 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وذلك في كل من محافظة (المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بني سويف).