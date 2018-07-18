Responsive image

27º

19
يوليو

الخميس

26º

19
يوليو

الخميس

 خبر عاجل
  • عاجل| إيرادات روسيا من تنظيم كأس العالم 13.5 مليار دولار
     منذ 9 ساعة
  • عاجل: مقتل عميد في الجيش اليمني بانفجار عبو ناسفة استهدفت موكب نائب رئيس الجمهورية في "مأرب"
     منذ 9 ساعة
  • عاجل| وفاة وفقدان عشرات المهاجرين قرابة السواحل القبرصية
     منذ 9 ساعة
  • عاجل| مستوطنون إسرائليين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال
     منذ 12 ساعة
  • الكنيست الإسرائيلي يُجرد نتنياهو من حقه في إعلان الحرب
     منذ 13 ساعة
  • عاجل| مقتل معارض إيراني في محافظة السليمانية بالعراق
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:23 صباحاً


الشروق

6:00 صباحاً


الظهر

1:01 مساءاً


العصر

4:37 مساءاً


المغرب

8:01 مساءاً


العشاء

9:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إزالة 281 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعدة محافظات

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 108
إزالة 281 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعدة محافظات

 قامت الأجهزة الأمنية خلال الحملات التي شنتها اليوم الأربعاء 18 يوليو، من إزالة 281 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وذلك في كل من محافظة (المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بني سويف).

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers